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митинг в поддержку Якоба, Ройзман (2014) | Фото: Накануне.RU

Ройзман призвал выпускников уезжать из России. В ответ его попросили "не дурить молодняк"

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал выпускников школ уезжать из России. Однако не все согласились с такими высказываниями экс-градоначальника.
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Сегодня на своей странице в Facebook Ройзман рассказал, что его пригласили на линейку в одну из школ уральской столицы. Он признался, что, выступая перед выпускниками, хотел попросить их уехать из страны.

"Уезжайте. Если есть возможность - уезжайте. Двери закрываются". Мне очень больно это говорить, но я бы сказал", - заявил Ройзман.

В комментариях к записи не все оценили призывы бывшего мэра.

"Зачем Вы так: уезжайте? Зачем? Кто тогда будет жить в России: негры и арабы, китайцы и малайцы?!", "Евгений, от матери не убегают. Но если хотите, езжайте. А вас удаляю из друзей", " Где родился, там и пригодился! И нечего молодняк дурить! Хорошо там, где нас нет!", - пишут пользователи соцсети.

Напомним, недавно суд дал Ройзману девять суток ареста за апрельскую незаконную акцию. Однако его защита подала апелляцию, и уже на следующий день он вышел из спецприемника.

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Ройзман призвал выпускников уезжать из России. В ответ его попросили "не дурить молодняк"

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Теги: Ройзман, выпускники, Екатеринбург



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