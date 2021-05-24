В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов

Запрет на посещение лесов в Тюменской области продлен до 10 июня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Исключение - для граждан, работающих в лесах. Отдых в лесу разрешен только в лесопарке Гилевская роща и в специально обустроенных городских лесах (14 зон отдыха), перечень которых опубликован на официальном портале администрации города Тюмени.

Накануне стало известно, что в регионе потушено 90% лесных пожаров. Об этом рассказал губернатор Александр Моор. Он уточнил, что это стало возможным благодаря слаженной работе команды, члены которой тушили огонь.

Однако на сегодняшний день, борьба с пожарами в Тюменской области пока не окончена

Несмотря на существенное сокращение площади природных пожаров, группировка сил и средств МЧС под руководством первого заместителя Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна продолжает работать в Тюменской области.

За сутки ликвидировано: три лесных пожара на общей площади 3,7 га, семь ландшафтных пожаров на общей площади 23,2 га.

Всего с начала пожароопасного периода возбуждено 525 административных дел за нарушение особого противопожарного режима и 15 уголовных дел, наложено штрафов на сумму 3 984 100 рублей, 21 материал проверок находятся в производстве.