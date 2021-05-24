Глава югорского управления СКР заработал в ушедшем году 6,6 миллиона

Глава югорского управления СКР Михаил Мокшин отчитался о доходах за ушедший год, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В ушедшем году он заработал 6,6 млн руб. В индивидуальной собственности у него – квартира (41,4 кв. м). Также ему принадлежит треть другой квартиры площадью 64,1 "квадрата". В пользовании у него есть квартира площадью 102,5 кв. м.

Напомним, в 2019 г. он заработал столько же – 6,5 млн руб. Таким же был и список задекларированного имущества.