24 Мая 2021
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Спорт Свердловская область
Евгений Куйвашев, Григорий Иванов (2018) | Фото: Накануне.RU

У ФК "Урал" появился попечительский совет. Список участников

При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создан попечительский совет футбольного клуба "Урал".
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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, в него вошли представители ряда финансово-промышленных групп, в том числе ЕВРАЗ, "Сима-Ленд", "СКБ Контур", ГК BROZEX, Уральский банк ПАО "Сбербанк России", "Уральские авиалинии", "Мотив" и другие. Возглавил его совладелец компании "Общество Малышева 73" Константин Погребинский.

Попечительский совет создан как совещательный орган совета директоров "Урала". Он нацелен на объединение делового сообщества Свердловской области, организацию площадки для сотрудничества и эффективной реализации проектов по развитию экономической базы свердловского футбола и его социальной ориентированности.

Один из ключевых проектов, которые намерен реализовать совет – развитие детско-юношеского футбола. Президент ФК "Урал" Григорий Иванов поблагодарил губернатора и участников за внимание и заверил, что это позволит в ближайшие годы "поднять профессиональный, детско-юношеский и массовый футбол в регионе на новый уровень".

Напомним, нынешний чемпионат России "Урал" завершил на 12-м месте в таблице. Евгений Куйвашев пожелал команде в следующем сезоне "прибавить очков".

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У ФК "Урал" появился попечительский совет. Список участников

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Теги: ФК Урал, попечительский совет, Куйвашев



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