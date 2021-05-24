Глава ВОЗ предрек появление нового смертоносного вируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире в будущем появится новый смертоносный вирус, еще опаснее, чем COVID-19.

"Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний", — приводит ТАСС его слова.

Ранее ВОЗ заявляла, что человечеству нужно заняться подготовкой к новой эпидемии коронавируса.

Также сообщалось, что в ВОЗ исходят из того, что человечеству удастся взять под контроль вирус в течение пары лет "при наличии глобальных усилий и применении современных технологий".