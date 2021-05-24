Глава прикамского управления СКР в 2020-ом заработал на полмиллиона больше, чем в 2019-ом

Глава прикамского управления СКР Сергей Сарапульцев отчитался о доходах за ушедший год, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В ушедшем году он заработал 4 млн руб., его супруга – 3,4 млн руб. В совместной с супругой собственности у главы управления есть квартира площадью в 46 "квадратов", в пользовании – участок (729 кв. м) и жилой дом (200,8 кв. м), которыми владеет супруга. У неё также в собственности есть встроенное помещение (123 кв. м) и "Мерседес бенц".

Напомним, в 2019-ом Сарапульцев заработал на полмиллиона меньше.