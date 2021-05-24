На Среднем Урале директора "Водоканала" судят за крупную растрату

В Туринском районе Свердловской области передано в суд уголовное дело директора местного МУП ЖКХ "Водоканал". Его обвиняют в крупной растрате.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, преступление было совершено путем оплаты запчастей и ремонта не принадлежащей предприятию техники, а также расходов, связанных с ее эксплуатацией. В последнем случае речь шла о приобретении дизельного топлива и оплате труда тракториста.

Расследование показало, что в результате преступных действий директор "Водоканала" растратил вверенные ему средства и имущество предприятия на сумму более 495 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Туринский районный суд.