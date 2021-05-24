Спикер избиркома Прикамья в два раза увеличил свои доходы

Председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин в 2020 г. задекларировал доход в 6,4 млн руб. Это следует из декларации о доходах, опубликованных на сайте крайизбиркома, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, доходы выросли в два раза: в 2019 г. спикер заработал 3,4 млн руб. В 2018 - 4,1 млн руб.

Как и годом ранее, Игорю Вагину принадлежит квартира площадью 200,8 кв. м, автомобиль Audi Q7, прицеп для перевозки техники и два снегоболотохода. В пользовании у спикера избиркома участок площадью 2,5 тыс. кв. м.

Супруга Игоря Вагина заработала 50 тыс. руб. Ей принадлежит автомобиль Mercedes-Benz GLE 350D.

Заместитель председателя краевой комиссии Сергей Пономарев указал годовой доход в размере 4,3 млн руб. Годом ранее доходы Пономарева составляли 3,2 млн руб.

Он также владеет автомобилем Mitsubishi pajero sport, жилым домом площадью 55,7 кв. м, тремя земельными участками и квартирой 93,6 кв. м. Супруга Пономарева заработала 640,3 тыс. руб.

Секретарь избирательной комиссии Татьяна Любарская задекларировала 4,2 млн руб. Она владелица двух квартир 49,1 и 43,4 кв. м.