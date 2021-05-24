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Общество В бывшем СССР
(2015) | Фото: kremlin.ru

Лавров: Запрошен доступ к россиянке, оставшейся в Минске после посадки самолета Ryanair

Российская сторона обратилась в МИД Белоруссии с просьбой предоставить консульский доступ к гражданке РФ, оставшейся в Минске после инцидента с рейсом Ryanair.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также он добавил, что российское посольство связалось с отцом девушки, передает "Интерфакс".

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщалось, что вместе с ним находилась его подруга, гражданка РФ София Сапега, возможно, она также была задержана.

В Кремле заявили, что не в курсе задержания в Минске гражданки России, летевшей этим рейсом. Белорусская сторона должна проинформировать посольство России об этом задержании, если оно действительно было совершено.

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Лавров: Запрошен доступ к россиянке, оставшейся в Минске после посадки самолета Ryanair

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Теги: Ryanair, Минск, россиянка



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