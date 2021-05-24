Военный обозреватель резко ответил на материал американского СМИ о влиянии РФ в Африке

Военный писатель Алексей Суконкин прокомментировал публикацию американского журналиста Джона Лехнера в издании War on the Rocks.

Лехнер написал, что Россия якобы лишь вредит африканским странам, поэтому США нужно спонсировать местных радикалов и оппозиционеров, чтобы противостоять РФ и вернуть свое влияние. Это, по мнению автора публикации, принесет пользу «черному континенту».

Суконкин назвал слова Лехнера о «деструктивной роли России» лицемерием, так как революции по всему миру устраивают именно Штаты и их сателлиты.

«А Россия пришла и навела порядок в ЦАР, что, конечно, не нравится людям в Вашингтоне, Нью-Йорке, Балтиморе», — считает эксперт.

Касаясь обстановки в ЦАР, журналист War on the Rocks вспоминает о российских специалистах, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера»*. Россияне успешно тренируют местную армию, чтобы солдаты FACA могли дать отпор боевикам.

Радикалов поддержка, оказываемая Россией правительственной армии, тоже не устраивает. С тех пор, как Франция и США ушли из ЦАР, а Россия начала помогать FACA, многие банды уже разгромлены. Полевой командир группировки 3R Сембе Бобо в интервью американскому журналу VICE заявил, что «русские уничтожат все перед своим уходом».

Суконкина возмутило, что американские СМИ взяли комментарий у радикала, чья группировка бесчинствует в ЦАР

«Вообще это конечно очень в духе американцев — взять интервью у отъявленного радикала и выдавать его мнение за альтернативную точку зрения, невзирая на его зверства по отношению к населению ЦАР. Любой здравомыслящий человек понимает, что это за мнение и зачем оно американцам», — уверен он.

Лехнер призывает американские власти пожертвовать стабильностью ради демократии на африканском континенте. Суконкин высмеивает это заявление, отмечая, что американцам придется «смириться с российским присутствием в Африке»

«Мы у них в печенках сидим, это очевидно. Штатам придется смириться с российским присутствием в Африке, теперь мы там всерьез и надолго», — подытожил военный обозреватель.

* – «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.