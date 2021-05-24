24 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Проект благоустройства общественных пространств &quot;Солнечные аллеи&quot; в Екатеринбурге (2021) | Фото: Екатеринбург.рф

Более полумиллиона свердловчан проголосовали за объекты благоустройства-2022

После старта онлайн-голосования за объекты благоустройства-2022 26 апреля, отдать свой голос за проект успели 8 млн 231 тыс. 469 человек со всей страны, 506 тыс. 898 из которых являются жителями Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, уральская столица вошла в ТОП-5 городов, дизайн-проекты территорий которого оценили более 100 тыс. человек и занял третье место с 114 тыс. 370 голосами. Опередили Екатеринбург Самара с 171 тыс. 397 голосами и Ростов-на-Дону с 116 тыс. 122 голосами. Последние в пятерке лидеров Сочи – 103 тыс. 500 и Краснодар – 100 тыс. 163 голосов.

Напомним, что набравшие большинство голосов проекты будут реализованы в 2022 г. Голосование продлится до 30 мая. Принять в нем участие могут все жители Свердловской области старше 14 лет. Отдать голоса за понравившиеся варианты оформления городских пространств можно по номеру телефона или с помощью подтвержденной учетной записи на сайте Госуслуг.

Напомним, что глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял участие в голосовании за дизайн-проект благоустройства территории по программе "Формирование комфортной городской среды". Губернатор решил, что он как житель уральской столицы будет выбирать дизайн одного из парков в Екатеринбурге – Преображенского парка в Академическом или Солнечных аллей в Солнечном.

Специально для своих читателей Накануне.RU узнало о том, какие площадки жители назвали приоритетными, выяснило плюсы, которые несет нацпроект для региона и показало проекты свердловских властей, которые уже удалось реализовать ранее.

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Более полумиллиона свердловчан проголосовали за объекты благоустройства-2022

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Теги: объекты благоустройства, проекты, голосование



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