24 Мая 2021
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Спорт
Серхио Рамос (2021) | Фото: instagram.com/sergioramos

Ни один игрок "Реала" не попал в заявку сборной Испании на ЕВРО-2020

Опубликована заявка сборной Испании по футболу на чемпионат Европы-2020.

В число 24 футболистов, вызванных для подготовки к турниру, нет ни одного футболиста мадридского "Реала".

Как отметил в интервью главный тренер сборной Испании Луис Энрике, футболистов "сливочных" нет из-за травм.

"Если бы Карвахаль и Рамос (защитники "Реала", - прим.) были в состоянии играть, они были бы в списке. Я понимаю, каждый клуб хочет, чтобы его игроки были представлены в сборной, но клубы также просят не вызывать футболистов из-за расписания. Их нет из-за травм", - цитирует слова тренера сайт sports.ru.

Напомним, что ранее было одобрено расширение заявки сборных на турнир до 26 футболистов. Однако Энрике вызвал только 24.

"Мы не хотим брать больше 24 игроков, чтобы у каждого было ощущение, что он может помочь команде", - отметил также тренер.

На групповом этапе сборной Испании предстоит встретиться с командами Швеции, Польши и Словакии.

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Ни один игрок "Реала" не попал в заявку сборной Испании на ЕВРО-2020

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Теги: ЕВРО-2020, турнир, сборная Испании по футболу, Реал, Луис Энрике, заявка



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