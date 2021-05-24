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метрополитен (2012) | Фото: toplogos.ru

Глава СПЧ обратился к мэру и прокурору Москвы после увольнений сотрудников метро

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил обращение к мэру Москвы Сергею Собянину и прокурору столицы Денису Попову из-за жалоб сотрудников метро на массовые увольнения.

СПЧ просит Попова провести проверку и проинформировать о ее результатах, а Собянина - посодействовать в организации переговоров между сторонами конфликта.

Как сообщается на сайте СПЧ, глава территориального профсоюза работников ГУП "Московский метрополитен" Николай Гостев направил обращение к Фадееву, под которым подписались 38 человек. По их словам, часть сотрудников метро вынужденно подписали заявление на увольнение, некоторые не согласились, их уволили за прогул.

Напомним, "Коммерсантъ" со ссылкой на профсоюз Московского метрополитена сообщил о массовых увольнениях сотрудников подземки. Так, с начала мая работы лишились минимум 50 человек. При этом в профсоюзе утверждают, что сокращения проходят с грубыми нарушениями, а их причина – якобы в политической позиции работников. Все они регистрировались на сайте в поддержку Алексея Навального, данные с которого позже утекли в сеть.

В Кремле посоветовали уволенным сотрудникам московского метро жаловаться прокурорам в случае нарушения Трудового кодекса.

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Глава СПЧ обратился к мэру и прокурору Москвы после увольнений сотрудников метро

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Теги: спч, сотрудники метро, увольнения



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