Нападающий Кокорин не нанёс ни одного удара по воротам в матчах "Фиорентины" этого сезона

Опубликована статистика нападающего Александра Кокорина в завершившимся накануне сезоне.

Российский форвард "Фиорентины" за четыре матча Серии A (чемпионат Италии по футболу) не нанёс ни одного удара по воротам, не забил ни одного гола и ни разу не отдал результативную передачу или пас под удар. Об этом свидетельствуют данные популярного статистического ресурса Opta.

Кроме этого, Кокорин совершил 25 точных передач из 30, выиграл одно единоборство из пяти, а также не сделал ни одной попытки дриблинга.

0 - Александр Кокорин 🇷🇺 в Серии А в сезоне-2020/21:

- 4 матча (суммарно 91 минута)

- 0 голов, 0 ударов (0 xG)

- 0 голевых передач, 0 передач под удар (0.01 xA)

- 25/30 точных передач

- 1/5 выигранных единоборств

- 0 попыток дриблинга, 1 касание в чужой штрафной

Разочарование. pic.twitter.com/ylNe3Tpi9z — OptaIvan (@OptaIvan) May 23, 2021

Напомним, что Кокорин перешёл в "Фиорентину" в феврале этого года из московского "Спартака". В начале марта он получил травму, из-за чего пропустил многие матчи второй половины сезона.