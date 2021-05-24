24 Мая 2021
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Спорт
Александр Кокорин, ФК Фиорентина (2021) | Фото: twitter.com/acffiorentina

Нападающий Кокорин не нанёс ни одного удара по воротам в матчах "Фиорентины" этого сезона

Опубликована статистика нападающего Александра Кокорина в завершившимся накануне сезоне.
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Российский форвард "Фиорентины" за четыре матча Серии A (чемпионат Италии по футболу) не нанёс ни одного удара по воротам, не забил ни одного гола и ни разу не отдал результативную передачу или пас под удар. Об этом свидетельствуют данные популярного статистического ресурса Opta.

Кроме этого, Кокорин совершил 25 точных передач из 30, выиграл одно единоборство из пяти, а также не сделал ни одной попытки дриблинга.

Напомним, что Кокорин перешёл в "Фиорентину" в феврале этого года из московского "Спартака". В начале марта он получил травму, из-за чего пропустил многие матчи второй половины сезона.

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Нападающий Кокорин не нанёс ни одного удара по воротам в матчах "Фиорентины" этого сезона

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Теги: Александр Кокорин, Фиорентина, трансфер, статистика



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