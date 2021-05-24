Расследованием уголовного дела о нападении на учительницу в Березниках займется центральный аппарат СКР

Расследованием уголовного дела о покушении на убийство учительницы физики березниковского лицея №1 займется центральный аппарат СКР. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Ъ".

Якобы решение о передаче уголовного дела было принято в пятницу.

Как сообщало Накануне.RU, 21 мая ученик с ножом напал на 74-летнюю учительницу физики Людмилу Ишменеву. Сразу после происшествия другие лицеисты сообщили обо всем охраннику ЧОПа, тот вызвал Росгвардию и обезвредил нападавшего.

Учительница была вертолетом доставлена в Пермь. Врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое. 22 мая стало известно, что она находится в реанимации. Сегодня минздрав Прикамья сообщил о переводе пациентки в общую палату. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.