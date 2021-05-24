24 Мая 2021
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Национальный парк &quot;Лосиный остров&quot; в Москве (2019) | Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

РЖД выплатит государству 80 тысяч компенсации за сбитого поездом лося

ОАО "РЖД" выплатит Российской Федерации свыше 81 тыс. руб. ущерба, причиненного животному миру в результате гибели под электропоездом лося на перегоне Нейва – Шурала. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В соответствии с Федеральным законом "О животном мире" владельцы транспортных средств и организации, эксплуатирующие магистрали, обязаны принимать меры по предотвращению гибели объектов животного мира и возмещению ущерба", - сообщили в прокуратуре.

Интересы государства представлял нижнетагильский транспортный прокурор. Он и подал исковое заявление, по результатам рассмотрения которого, Невьянский городской суд Свердловской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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РЖД выплатит государству 80 тысяч компенсации за сбитого поездом лося

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Теги: компенсация, прокуратура, РЖД, лось



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