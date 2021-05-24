24 Мая 2021
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вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

Людям старше 65 лет рекомендовали ставить три прививки "ЭпиВакКороной"

Людям старше 65 лет рекомендовано введение трех доз вакцины "ЭпиВакКорона" для усиления эффективности иммунного ответа. Об этом говорится в результатах научного исследования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, опубликованного на сайте COVID-19 Preprints.

Отмечается, что в целом препарат показывает более высокие результаты у женщин и более низкие - у людей пожилого возраста.

Ранее сообщалось, что центр "Вектор" проводит клинические исследования не двукратного, а трехкратного введения препарата "ЭпиВакКорона" для усиления эффективности защиты от коронавируса. Положительный эффект уже замечен при испытаниях такой схемы на животных, заявлял заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков. Трехкратную вакцинацию впервые провели в мае 2020 года, с тех пор ученые продолжают наблюдение за животными.

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Людям старше 65 лет рекомендовали ставить три прививки "ЭпиВакКороной"

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Теги: ЭпиВакКорона, вакцина



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