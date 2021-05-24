24 Мая 2021
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Происшествия Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

Житель Асбеста предстанет перед судом за то, что избил незнакомку, раздел и закопал в снегу

В Асбесте перед судом предстанет местный житель, по обвинению в разбое и попытке убийства незнакомой ранее женщины. Инцидент произошел в этом году в ночь с 17 на 18 января в центре города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, вечером 17 января мужчина, находясь в алкогольном опьянении возле дома № 13 по просп. Ленина, напал на незнакомку. В попытке легко поживиться, обвиняемый нанес не менее двух ударов руками в область головы и туловища, не менее четырех – ногами в область туловища, после чего пригрозил убийством и начал душить. Завершить преступление мужчина решил во дворе дома, попутно ударив свою жертву головой о стену здания.

Сама потерпевшая не прекращала сопротивляться. Тогда мужчина решил убить жертву, чтобы в последствии его не смогли опознать и задержать сотрудники полиции. Нападавший начал душить женщину до того, пока сопротивления не прекратились. После этого он полностью раздел потерпевшую, поместил тело в снег и открыто похитил принадлежащее ей имущество на общую сумму свыше 29 тыс. руб..

Правда нападавший не ожидал, что его жертва оказалась хитрее и потому специально перестала сопротивляться и претворилась мертвой. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, сопряженное с разбоем, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 8 лет по одному делу и до 15 по второму.

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Житель Асбеста предстанет перед судом за то, что избил незнакомку, раздел и закопал в снегу

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Теги: избиение, разбой, попытка убийства, Асбест,



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