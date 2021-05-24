Песков отказался давать оценку ситуации с самолетом Ryanair

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать оценку инциденту с самолетом Ryanair в Минске. По его словам, в Кремле не в курсе, что на борту авиалайнера могли находиться агенты российских спецслужб.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска по сообщению о минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Сообщалось, что вместе с ним была задержана его подруга, гражданка РФ София Сапега.

Песков подчеркнул, что международные авиационные власти должны давать оценку с точки зрения соответствия или не соответствия международным нормам. "Я ничего в этой ситуации комментировать не могу", - цитирует его "Интерфакс".

На вопрос о причастности российских спецслужб и их агентов к инциденту, пресс-секретарь ответил: "Это последнее, что я хотел бы комментировать".

Песков также не в курсе о задержании в Минске гражданки России, летевшей этим рейсом. Белорусская сторона должна проинформировать посольство России об этом задержании, если оно действительно было совершено, пояснил он.