Жара, ливни и град: на Среднем Урале объявили штормовое предупреждение

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в ближайшее время на Среднем Урале сохранится сильная жара. Также ожидаются ветер с порывами до 25 метров в секунду, сильные дожди, грозы и град.

Как отметили в ведомстве, во время непогоды особенно осложняется пожароопасная обстановка: ветер и жара способствуют быстрому распространению огня. В МЧС напомнили, что на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.

Во время грозы не стоит прятаться под деревьями и одиночно стоящими предметами. Также не нужно подходить к водоемам и не пользоваться телефоном - лучше его выключить.

Автовладельцам не следует парковать свой транспорт вблизи деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий, так как при сильном ветре они могут повредить автомобиль. Лучше поставить машину на крытую парковку.

О происшествиях и необходимости оказания помощи уральцев просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.