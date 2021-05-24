Лукашенко запретил прямые трансляции с несогласованных митингов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, в соответствии с которым запрещается освещать несогласованные акции протеста в прямом эфире.

Сотрудники изданий также не могут выступать в качестве организаторов и участников массовых мероприятий.

Вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения об общественно-политической ситуации в стране, если они были проведены без специальной аккредитации, передает БелТА.

Кроме того, уведомительный порядок массовых мероприятий исключается, все акции должны проводиться только с разрешения местных органов самоуправления.

Местные власти и полиция теперь вправе приостанавливать работу торговых предприятий, кафе, транспорта в местах проведения массовых мероприятий. Власти страны в случае угроз нацбезопасности имеют право ограничить работу сетей электросвязи.

9 мая Лукашенко подписал декрет, в соответствии с которым полномочия по управлению страной в случае его гибели будут переданы Совету безопасности.

Помимо возможности гибели главы государства вследствие покушения, такой сценарий передачи власти будет предусмотрен в случае гибели президента в результате акта терроризма или внешней агрессии. Тогда "все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр".

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение.