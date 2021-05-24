На Ямале прокуратура нашла нарушения при ремонте трассы Лабытнанги - Харп

ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" и АО "Ямалавтодор" предстоит устранить нарушения при ремонте трассы Лабытнанги – Харп, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

Ранее в сети появилась информация о том, что ремонт выполнен некачественно. Во время прокурорской проверки выяснилось, что изложенные аргументы о проведении в 2019-ом капитального ремонта участка дороги, изображенного на фотографиях, с дефектами на асфальте не подтвердились. Капитальный ремонт участка (от 15-го до 16-го км) делали в 2012-14 гг.

Дефекты асфальта "Ямалавтодором" частично устранены. Запланирован ремонт "пострадавшего" асфальта. Во время проверки нашли нарушения требований закона по обеспечению безопасности дорожного движения – дорога оказалась покрыта проломами, выбоинами, просадками. Прокуратура Приуральского района руководству ГКУ "Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" и АО "Ямалавтодор" внесла представления об устранении нарушений закона.