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Общество В России
Михаил Мурашко (2020) | Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Мурашко поручил составить списки для привлечения к вакцинации

Министр здравоохранения Михаил Мурашко дал поручение составить списки граждан из "групп риска", с которыми индивидуально будет проводиться работа по их привлечению к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Речь идет прежде всего о пенсионерах и тех, у кого есть хронические болезни.

"В приоритетном порядке должна быть организована индивидуальная работа по их привлечению к вакцинации", - сказал министр.

Он хочет, чтобы людей вакцинировали при прохождении лечения в стационарах, при посещении учреждений социального обслуживания и во время санаторно-курортного лечения. И считает, что это нужно для их же блага, так как у пожилых выше всего риск смерти из-за коронавируса. (При этом чем старше человек, тем у него вообще выше вероятность умереть.)

Всего в России полностью вакцинировались 11 млн человек, еще 4 млн - одной дозой. В сумме это почти 11% от всего населения. Наиболее вакцинированные регионы: Чукотка (24% населения), Белгородская область (18%), Ненецкий АО (17%). Меньше всего - в регионах Северного Кавказа (3-6%).

На днях зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Хотя они по закону добровольны, но, по его мнению, в интересах государства можно их сделать и принудительными "в целях безопасности". Правда, в Кремле отреклись от идеи принудительной вакцинации.

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Мурашко поручил составить списки для привлечения к вакцинации

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Теги: вакцинация, Михаил Мурашко



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