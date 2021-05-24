24 Мая 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
вакцинация, ГамКовидВАК (2021) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Ямальцы впервые могут пройти covid-вакцинацию круглосуточно

Тарко-Салинская районная больница открыла круглосуточный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора и правительства ЯНАО.

Сделать прививку можно в любое время без предварительной записи. Вакцинация проходит в приемном отделении стационара больницы. Для того, чтобы проставить прививку от COVID-19 при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

В пресс-службе также сообщили, что в случае востребованности подобного графика, его введут и в других муниципальных медучреждениях региона.

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Ямальцы впервые могут пройти covid-вакцинацию круглосуточно

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Теги: коронавирус, вакцинация



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