Роспотребнадзор разместил рекламу игрушек в цветах содомского движения

На странице Роспотребнадзора в "Инстаграме" размещена реклама "антистресс-игрушек" в цветах содомского движения.

Там написано, что это пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем и при нажатии они "издают приятный щелкающий звук", который будто бы помогает снизить напряжение. Далее следует описание того, как и какую игрушку выбрать. Многие обращают внимание на пропаганду соответствующей раскраски.

"Вы все еще в маске? Тогда мы идем к вам... с игрушкам", - написал один из пользователей.

"Попова сошла с ума. Однозначно. Прислали подписчики с вопросом: это вообще что такое? Я задаю тот же вопрос", - написал председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев.

