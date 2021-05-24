Франция призвала ЕС обсуждать ситуацию в Белоруссии с Россией

Евросоюз должен вести диалог с Россией об урегулировании политической ситуации в Белоруссии, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон после инцидента с самолетом Ryanair.

По его словам, необходимо "найти политический диалог, чтобы Лукашенко ушел как можно быстрее".

В эфире телеканала BFM Бон добавил, что не исключается закрытие воздушного пространства над Белоруссией для самолетов ЕС.

Он также подчеркнул, что власти страны поддерживают расширение санкций против белорусской стороны. На саммите ЕС, который пройдет 24 мая, будет обсуждаться вынужденная посадка лайнера.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска по сообщению о минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.