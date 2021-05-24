24 Мая 2021
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Абрикос (2021) | Фото: wikipedia.org

В питомниках России появился новый сорт уральского зимостойкого абрикоса

Ученые Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства - структурного подразделения УрФАНИЦ УрО РАН вывели новый сорт абрикоса "Уралец", способный выдерживать до минус 40 градусов Цельсия. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УрО РАН. На данный момент "Уралец" является пятым сортом абрикосов, допущенным к выращиванию в уральском регионе и также имеет высокую зимостойкость. Приобрести его можно в магазине ЮУНИИСК в Челябинске, а также в крупнейших питомниках России.

Над выведением данного сорта ученые трудились 20 лет, однако теперь плод не только способен выдержать капризный климат Урала, но и обладает превосходным десертным вкусом, превосходя другие сорта по содержанию сахара. После пяти лет экспериментов, челябинские селекционеры передали свои труды в Госсортоиспытание. За это время саженцы абрикоса изучали также в Пермском крае, Омской, Тюменской областях и Казахстане.

"Абрикос для Урала культура экзотическая, и до сих пор многие считают, что вырастить ее в нашей почвенно-климатической зоне невозможно. Однако опыт наших ученых показал обратное, и включение нового сорта "Уралец" в Госреестр, то есть официальное подтверждение всех заявленных нами характеристик, - тому подтверждение. Мы делали главный акцент на морозостойкости и качестве плодов. При внешнем сходстве дерева с другими сортами "Уралец" может выдерживать сильные морозы и имеет очень вкусные плоды с нежной, сочной мякотью. Содержание сахара - 6,9%, кислоты - 2,5%, каротина - 1,8%, витамина С - 10,4 мг/%. Средняя урожайность - 134 ц/га", - рассказал автор сорта абрикоса "Уралец", ведущий научный сотрудник Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства, к.с-х.н. Фирудин Мамедага оглы Гасымов.

Дерево "Урвльца" может достигать в высоту до 5 м. Цветение начинается рано – в начале мая, а пик созревания приходится на середину июля по начало августа. Болезни и вредители не являются угрозой для нового сорта, однако, как и другие косточковые культуры, абрикос боится подопревания корневой шейки, в связи с чем его необходимо сажать на возвышенных местах. По словам ученых, это обеспечит половину успеха при выращивании данной культуры.

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В питомниках России появился новый сорт уральского зимостойкого абрикоса

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Теги: абрикос, новый сорт, "Уралец"



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