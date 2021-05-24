Правительство проработает стандарт допустимой доли расходов граждан на ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 1 июля проработать вопрос о стандарте допустимой доли расходов россиян на ЖКХ. Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина по итогам отчета в Госдуме.

Расчеты необходимо провести в совокупном доходе семьи в зависимости от региона России.

Ранее Правительство России попросили вдвое увеличить число россиян, получающих помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг. Общественники предложили начислять малоимущим гражданам субсидии на оплату коммуналки при наличии долгов.

Среди прочих предложений - использовать как основание для выплаты низкий семейный доход за последние два месяца вместо шести, как сейчас.