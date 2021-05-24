"Мотовилихинские заводы" начинают снабжать больницы Прикамья медицинским кислородом

"Мотовилихинские заводы" начинают производство кислорода высокой чистоты с концентрацией 99,9% для нужд больниц, сообщили Накануне.RU на предприятии.

Применение медицинского кислорода позволяет увеличить эффективность терапии различных заболеваний дыхательных путей, а также COVID-19. Первые партии будут поставлены в больницы Прикамья.

Производственные мощности "дочки" "Мотовилихинских заводов" "Тепло-М" позволяют производить до 70 тонн медицинского кислорода в месяц и закрыть 50% потребности города и края.

Наличие собственной системы хранения на 28 тонн дает возможность создавать резервы. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 разовая отгрузка может быть дополнительно увеличена до 20 тонн.

На втором этапе, начиная с 2022 года, планируется осуществлять поставки в соседние регионы.