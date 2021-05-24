Латвийская AirBaltic отказалась от полетов над Белоруссией

Латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic не будет летать над территорией Белоруссии, сообщил министр сообщений Латвии Талис Линкайтс.

Он пояснил, что решение связано с вопросами безопасности воздушных судов, передает РИА Новости.

Решение принято после вынужденной посадки в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс.

Напомним, авиалайнер сел в воскресенье в аэропорту Минска по сообщению о минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался за введение запрета для авиакомпаний Белоруссии на полеты над территорией Евросоюза. На саммите ЕС, который пройдет 24 мая, будет обсуждаться вынужденная посадка лайнера.