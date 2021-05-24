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Происшествия Свердловская область
железная дорога, железнодорожный путь, рельсы (2018) | Фото: Накануне.RU

Причиной столкновения электровозов в Свердловской области стал пьяный машинист

В Свердловской области установили причину столкновения электровозов. Виновником назван машинист.
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Напомним, все случилось в марте этого года на станции Звезда в городе Асбест: на путях необщего пользования столкнулись два электровоза с вагонами. Транспортной прокуратурой была организована проверка по данному факту.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, причиной инцидента стало нарушение трудовой и производственной дисциплины. Проверка показала, что в тот день машинист находился на своем рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

По итогам три виновных должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сам машинист тягового агрегата уже уволен с предприятия.

Как сообщало Накануне.RU, в минувшую субботу на Среднем Урале произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. Водитель легковушки не пострадала и отказалась от госпитализации.

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Причиной столкновения электровозов в Свердловской области стал пьяный машинист

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Теги: электровозы, столкновение, причина, машинист



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Ранее 02.03.2021 07:42 Мск На станции Звезда в Свердловской области столкнулись электровозы

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