Причиной столкновения электровозов в Свердловской области стал пьяный машинист

В Свердловской области установили причину столкновения электровозов. Виновником назван машинист.

Напомним, все случилось в марте этого года на станции Звезда в городе Асбест: на путях необщего пользования столкнулись два электровоза с вагонами. Транспортной прокуратурой была организована проверка по данному факту.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, причиной инцидента стало нарушение трудовой и производственной дисциплины. Проверка показала, что в тот день машинист находился на своем рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

По итогам три виновных должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Сам машинист тягового агрегата уже уволен с предприятия.

Как сообщало Накануне.RU, в минувшую субботу на Среднем Урале произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым поездом. Водитель легковушки не пострадала и отказалась от госпитализации.