Турция может отменить требование ПЦР-теста для россиян при въезде в страну

24 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Турция туризм (2016) | Фото: irk.ru

Турция может отменить требование ПЦР-теста для россиян при въезде в страну

Турция может отменить для россиян требование об обязательном предоставлении ПЦР-теста на коронавирус с учетом уровня вакцинации и числа ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в России. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой РИА Новости.

Кроме того, Турция может бесплатно проводить тестирование для российских путешественников перед выездом из страны.

Также сообщается, что Турция предложила России модель безопасного туризма, согласно которой полеты будут возобновлены в первую очередь в курортные регионы.

Запрет на поездки в Турцию, а также в Танзанию, был установлен с 15 апреля по 1 июня из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах.

Как сообщалось, оперштаб якобы принял решение продлить ограничения на полеты в Турцию до конца июня. При этом в пресс-службе не подтвердили сообщения. Авиакомпания "Аэрофлот", однако, прекратила продажу билетов в Турцию на июнь. Это было сделано с тем, чтобы не создавать неудобства пассажирам в связи с возможными отменами рейсов. Авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Турция может отменить требование ПЦР-теста для россиян при въезде в страну

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: турция, россия, туристы, пцр-тест



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.05.2021 10:40 Мск Bloomberg: Россия откроет рейсы в Турцию не раньше 15 июня

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети