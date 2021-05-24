Турция может отменить требование ПЦР-теста для россиян при въезде в страну

Турция может отменить для россиян требование об обязательном предоставлении ПЦР-теста на коронавирус с учетом уровня вакцинации и числа ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в России. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой РИА Новости.

Кроме того, Турция может бесплатно проводить тестирование для российских путешественников перед выездом из страны.

Также сообщается, что Турция предложила России модель безопасного туризма, согласно которой полеты будут возобновлены в первую очередь в курортные регионы.

Запрет на поездки в Турцию, а также в Танзанию, был установлен с 15 апреля по 1 июня из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах.

Как сообщалось, оперштаб якобы принял решение продлить ограничения на полеты в Турцию до конца июня. При этом в пресс-службе не подтвердили сообщения. Авиакомпания "Аэрофлот", однако, прекратила продажу билетов в Турцию на июнь. Это было сделано с тем, чтобы не создавать неудобства пассажирам в связи с возможными отменами рейсов. Авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года.