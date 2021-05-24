24 Мая 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Владислав Камыш (2021) | Фото: Администрация Ноябрьска

Умер экс-замглавы Ноябрьска Владислав Камыш

Скоропостижно скончался бывший замглавы Ноябрьска 53-летний Владислав Камыш, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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До 2014 г. он руководил предприятием МУП "Пассажирские перевозки". В январе 2014 – августе 2016 гг. был первым заместителем главы администрации Ноябрьска.

В сентябре 2016-го Камыш переехал в Тюмень, где был назначен на должность заместителя главы Тюменского района, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства. После трудился управляющим компании "НТК+".

Владислав Камыш(2021)|Фото: Администрация Ноябрьска

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Умер экс-замглавы Ноябрьска Владислав Камыш

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Теги: Владислав камыш, замглавы Ноябрьска



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