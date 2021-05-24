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Происшествия Свердловская область
записи, телефон, ручка, журналист, кружка, пресс-конференция (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В Екатеринбурге цыгане обворовали пенсионерку, представившись соцработниками

Трое граждан из Екатеринбурга (цыгане) обманули пенсионерку, представившись сотрудниками управления социальной защиты населения и украли 426 тыс. руб. сбережений. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Инцидент произошел 17 декабря прошлого года, когда мошенники (мужчина 1981 г.р., и две женщины 1991 г.р. и 1987 г.р.) звонили на стационарные телефоны пожилых граждан по имеющимся у них данным. Дозвонившись до одной из пенсионерок 1927 г.р. и убедившись, что женщина находится дома, злоумышленники направились на квартиру к своей жертве. Перед этим одна из участник группировки позвонила пенсионерке, представившись соцработником и попросила впустить двух сотрудников данного учреждения в дом.

Одна из мошенниц прошла с пожилой женщиной на кухню и предложила последней заполнить документы для получения социальной помощи. Под вымышленным предлогом замены денежных средств пенсионерку попросили продемонстрировать одну купюру билета "Банка России" из ее сбережений, находящихся в квартире. Ни о чем не подозревающая хозяйка квартиры проследовала к трельяжу, откуда достала кошелек и купюру в 5 тыс. руб. В это время вторая соучастница преступления находилась в коридоре, чтобы отследить, куда доверчивая екатеринбурженка отправится за деньгами.

После этого, первая из мошенниц начала всячески отвлекать пенсионерку, в то время, пока вторая пробралась внутрь квартиры и вытащила из кошелька 426 тыс. руб., подменив деньги сувенирными купюрами. В конце злоумышленники покинули квартиру, скрывшись с места преступления.

Спустя время полиция задержала мошенников. Возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба). Прокуратурой Верх-Исетского района Екатеринбурга утверждено обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направлены в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

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В Екатеринбурге цыгане обворовали пенсионерку, представившись соцработниками

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Теги: Екатеринбург, цыгане, мошенники, соцработники, пенсионерка



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