24 Мая 2021
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Уралвагонзавод (2021) | Фото: Накануне.RU

Сотрудники Уралвагонзавода получат вознаграждение за эффективную работу в 2020 году

Сотрудники Уралвагонзавода (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) получат традиционное материальное вознаграждение ко Дню России - по итогам работы в прошедшем году. Как отмечает пресс-служба УВЗ, 2020-й год был для предприятия непростым, но знаковым. Несмотря на объективные внешние вызовы, предприятие показало положительный финансовый результат. Это стало возможным благодаря своевременно принятым мерам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Традиционная дополнительная премия, как и в предыдущие годы, будет выплачена в июне текущего года всем сотрудникам Уралвагонзавода, у кого на 1 января 2021-го непрерывный стаж на предприятии составляет год и более. Размер коэффициента выплат составит 1,1 от тарифной ставки присвоенного разряда или должностного оклада работника в зависимости от стажа и фактически отработанного времени.

Так, например, заводчанин, стаж которого один – три года и который трудился без потери рабочего времени, получит более половины оклада или тарифной ставки. При тех же условиях, но со стажем более 10 лет – целый оклад. Для сравнения: по итогам работы в 2019-ом коэффициент вознаграждения был установлен на уровне 0,8.

По итогам работы в 2020-м году дополнительное вознаграждение получат не только работники нижнетагильского предприятия, но и его филиалов в Волчанске, Челябинске и Рубцовске.

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Сотрудники Уралвагонзавода получат вознаграждение за эффективную работу в 2020 году

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Теги: Уралвагонзавод, сотрудники, вознаграждение



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