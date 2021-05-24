Орлов оценил готовность спортивных объектов к Универсиаде в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов ознакомился с ходом строительства спортивных объектов, возводимых к проведению Всемирных летних студенческих игр 2023 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, Орлов проинспектировал, как продвигаются работы в Академическом районе: именно здесь в ближайшее время появятся сразу два крупных спортивных объекта мирового уровня – дворец дзюдо и академия тенниса. Как рассказал гендиректор АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Николай Зуев, строительство многофункционального дворца единоборств, рассчитанного на 2 тысячи 586 зрителей, завершится в 2022 году. Что касается теннисной академии, то первых гостей она сможет принять уже через три месяца – к концу августа этого года.

Алексей Орлов заявил, что к своему 300-летию Екатеринбург получит не только крупнейшее спортивное мероприятие, но и современную, оборудованную в соответствии с лучшими мировыми тенденциями инфраструктуру.

"Когда мы говорим о проведении масштабных спортивных мероприятий, то ключевым здесь является слово "наследие". Ведь все мы прекрасно помним, сколько было сделано в рамках подготовки к этапу чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. Новые спортивные объекты, безусловно, будут активно использоваться всеми жителями Екатеринбурга", - выразил уверенность мэр.

Напомним, Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В марте губернатор Евгений Куйвашев назначил нового ответственного за реализацию указа о подготовке к Универсиаде.