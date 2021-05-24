"Угрозы жизни нет": учительницу лицея в Березниках, пострадавшую от ученика, перевели в общую палату

Учительницу физики Людмилу Ишменеву, которую ученик березниковского лицея №1 ранил ножом в шею, перевели из реанимации в общую палату краевой больницы в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

В настоящий момент ее состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

Подросток, совершивший нападение, сейчас арестован. Он пробудет под стражей два месяца.

Напомним, 21 мая ученик с ножом напал на 74-летнюю учительницу физики Людмилу Ишменеву. Сразу после происшествия другие лицеисты сообщили обо всем охраннику ЧОПа, тот вызвал Росгвардию и обезвредил нападавшего.