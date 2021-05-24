24 Мая 2021
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Спорт
Российский пловец Климент Колесников (2021) | Фото: EPA-EFE/Tamas Kovacs

Сборная России выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по водным видам спорта

Сборная России заняла первое общекомандное место в неофициальном медальном зачёте на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Соревнования проходили с 10 мая и завершились накануне. По их итогам российская команда смогла выиграть 20 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место заняли представители Великобритании (12-13-7), третье - Италии (10-14-20).

13 медалей завоевали российские прыгуны в воду (5-4-4) и выиграли общий зачёт в своём виде. 6 золотых наград в активе у российских синхронистов и также первое место среди стран. У пловцов - 22 медали (9-5-8) и вторая строчка по наградам после британцев (11-9-6). В плавании на открытой воде представители России с одной бронзовой наградой стали шестыми в общем зачёте, сообщает ТАСС.

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Сборная России выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по водным видам спорта

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Теги: водные виды спорта, сборная России, медальный зачёт, чемпионат Европы



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