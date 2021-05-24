В школах Белгорода "для безопасности" детям присвоят штрих-коды

В школах №№ 41, 28, 40, 45 и 13 Белгорода под предлогом безопасности детям присвоят штрих-коды и установят видеослежку. В случае "удачного" эксперимента его распространят на все школы города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На входах в школу установят системы контроля и управления доступом. Чтобы попасть в здание, нужно будет иметь особый штрих-код, который генерируется в мобильном приложении для учеников и их родителей. А система "Антипаника" может запереть школьников внутри или, наоборот, открыть ее.

Директор МБУ "Научно-методический информационный центр" Алексей Журавлев говорит, что штрих-код будет формироваться на основе уникального лицевого счета, который есть у каждого ученика. Он может быть на бумаге, карточке, смартфоне.

Комментарии к этой новости в соцсетях в основном резко отрицательные. Люди возмущены созданием какой-то антиутопической реальности. Часто упоминается слово "концлагерь". Важно, что присвоение людям номеров запрещено Нюрнберским трибуналом, который признал это одним из преступлений нацизма. Тем не менее эти идеи все больше внедряются в жизнь.

В Белгороде внедряют и "цифровую школу", так как область включена в число регионов, в которых обкатывают этот эксперимент на детях. Ее суть в том, что ученик "привязывается" к цифровой платформе, через которую выполняет все действия, которые фиксируются и остаются в базе данных и составляют его "цифровую биографию".