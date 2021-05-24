Клубы Головина и Миранчука заняли третьи места в европейских чемпионатах

Футбольные клубы "Монако" и "Аталанта", за которые выступают российские спортсмены, заняли третьи места в своих чемпионатах по итогам сезона.

Клуб российского полузащитника Александр Головина "Монако" занял третье место в чемпионате Франции. 24-летний Головин же побил свой рекорд по очкам в турнире, набрав 14 баллов (5 голов + 9 голевых передач) за 21 проведённый матч.

Интрига в Лиге 1 сохранялась до последнего тура, но выиграть чемпионат в итоге смог "Лилль", опередивший "ПСЖ" всего лишь на одно очко.

В чемпионате Италии клуб полузащитника Алексея Миранчука "Аталанта" лишь в последнем туре упустил вторую строчку "Милану" и завоевал в итоге бронзовые награды. 25-летний российский игрок принял участие в 25-и играх сезона за клуб из Бергамо, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Оба клуба выступят в Лиге чемпионов UEFA в будущем сезоне.

