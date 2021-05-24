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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Югорчанин украл подростка и требовал от него деньги

21-летнего жителя Нижневартовского района осуждён за похищение подростка и другие преступления, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.
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По данным следствия, вечером 15 декабря 2019 г. злоумышленник, находясь в "Лада Приора" возле одного из домов в Нижневартовске, под угрозой насилия отобрал у 18-летнего пострадавшего сотовый телефон. Кроме того, 16-22 декабря он же требовал у жертвы 15 тыс. руб., используя в качестве аргумента избиение и угрозы.

21 декабря 2019 года в злоумышленник ударил подростка головой о багажник своего автомобиля, затолкал в салон. После он начал "катать" жертву по городу, периодически избивая и требуя деньги. Затем он запер пострадавшего в одной из квартир по улице Заводская, откуда в 18.00 22 декабря его освободили полицейские.

Суд оценил такие "поступки" фигуранта дела в шесть с половиной лет колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.

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Югорчанин украл подростка и требовал от него деньги

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Теги: похищение, жертва, злоумышленник



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