США поддержали срочный созыв заседания ИКАО по инциденту в Белоруссии

США требуют освобождения одного из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне решительно осуждают инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair.

Напомним, авиалайнер, который выполнял рейс Афины - Вильнюс, сел в воскресенье в аэропорту Минска по сообщению о минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. На саммите Евросоюза, который пройдет 24 мая, будет обсуждаться вынужденная посадка лайнера.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался за введение запрета для авиакомпаний Белоруссии на полеты над территорией Евросоюза.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты поддерживают созыв скорейшего заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения принудительного изменения направления полета самолета.

Он назвал произошедшее "наглым и шокирующим актом режима Лукашенко", который "поставил под угрозу жизни больше 120 пассажиров". Также Блинкен сообщил, что власти США согласовывают дальнейший порядок действий в связи с инцидентом в Минске со партнерами, сообщает Regnum.