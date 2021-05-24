24 Мая 2021
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Коллаж, фондовый рынок (2020) | Фото: Накануне.RU

Организаторы МАЭФ-2021 определились с датой проведения Форума

Международный Московский академический экономический форум, которые проводится уже в третий раз, в текущем году состоится 26-27 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МАЭФ, отметив, что в 2021 г. участие в форуме примут эксперты из 32 стран мира. Главной темой обсуждения станет "Глобальная трансформация современного общества и национальные цели развития России".

"Мы неслучайно выбрали для Форума эту тему. Падение ВВП, доходов населения и ресурсов предприятий ставит вопрос о путях достижения национальных целей развития с учетом экономических и социальных потрясений, триггером которых стала пандемия и сопутствующие ей экономические шоки", – рассказал сопредседатель МАЭФ Сергей Бодрунов.

По его словам, представители экспертного и академического сообщества, а также общественные и государственные деятели смогут обсудить актуальные проблемы сегодняшней экономики и обозначить основные экономические, социальные и технологические вызовы. Более того, по итогам МАЭФ эксперты предложат пути для обеспечения динамичного роста и реализации стратегических целей развития в новых условиях.

Открытие Форума и пленарное заседание состоится 26 мая в Большом зале РАН, а на 27 мая запланированы пять основных пленарных конференций на площадках ведущих вузов страны, среди которых: Финансовый университет при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, МГУ имени М.В. Ломоносова, МАИ и Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства. Помимо этого, в период 17-25 мая на 63 региональных площадках МАЭФ в 41 субъекте РФ проходят региональные и межрегиональные конференции, конгрессы и круглые столы.

МАЭФ был организован Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов. Сопредседателями Форума являются президент Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев и президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов.

В прошлом году в мероприятиях МАЭФ приняло участие около 2 тыс. человек из 62 регионов России и 10 стран мира – США, Великобритании, Канады, Австрии, Германии, Узбекистана, Казахстана, Вьетнама, Беларуси и Эстонии.

В этом году в Форуме задействованы эксперты из Австрии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Индии, Канады, Казахстана, Киргизии, Китая, Кубы, Молдавии, Нидерландов, Сирии, Турции, США, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии, Эстонии, Чехии, Чили, Японии и России.

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Организаторы МАЭФ-2021 определились с датой проведения Форума

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Теги: МАЭФ, Форум, вуз, Бодрунов



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