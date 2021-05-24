24 Мая 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Антон Пантин (2021) | Фото: vk.com/pantin_anton

Правоохранители установили личность подозреваемого в нападении на экс-депутата Югорска

После нападения на бывшего депутата городской думы Югорска Антона Пантина возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент Накануне.RU. Об этом сообщил сам Пантин на своей странице в Instagram.

Напомним, экс-депутата избили 21 мая. По его мнению, нападение может быть связано с предстоящими выборами.

По данным пресс-службы МВД Югры, подозреваемый в избиении Антона Пантина был установлен и допрошен. Установить личность нападавшего удалось с помощью камер видеонаблюдения. Сообщается, что ранее он не судим, работает охранником. После задержания мужчина был допрошен и отпущен, так как статья о побоях не подразумевает заключения под стражу.

Антон Пантин(2021)|Фото: vk.com/pantin_anton

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Правоохранители установили личность подозреваемого в нападении на экс-депутата Югорска

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Теги: Антон Пантин, нападение



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