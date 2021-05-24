Глава Минюста одобрил идею замещения труда мигрантов заключенными

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко поддержал предложение главы ФСИН использовать заключенных вместо трудовых мигрантов. По его мнению, можно создавать исправительные центры на крупных стройках, передает Regnum.

Минюст ведет переговоры с крупными инвесторами о создании центров исправительных работ с количеством трудоустроенных заключенных свыше 1 тысячи человек, рассказал Чуйченко.

Министр считает, что создание исправительных центров позволит осужденным реализовать право на замену наказания.

Напомним, ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в тех сферах, в которые обычно привлекаются трудовые мигранты. По мнению главы ведомства, "спецконтингенту" надо построить общежития и предоставить рабочие места, решив, таким образом, трудовую проблему.

Спецконтингент можно привлекать к работе на крупных объектах в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и Байкало-Амурской магистрали, считает Калашников.