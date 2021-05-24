В России могут ввести особый порядок утилизации использованных масок

Масочный режим в России привел к проблеме утилизации использованных масок. Ежедневно выбрасывается не менее 10 млн масок, заявил "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Но если после больниц их обеззараживают и затем уничтожают согласно СанПиНу, то с масками, которые выбрасывают на улице, обходятся, как с бытовым мусором.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что маски, перчатки и прочие средства, которые обязывают использовать россиян в быту, относятся к коммунальным отходам, а не к медицинским. И их нужно выбрасывать так: поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и только потом выбросить. Но в жизни так никто, естественно, не делает.

Бурматов не согласен с тем, что маски в больницах - это одно, а в быту - совсем другое. Он считает, что их нужно собирать в специальные контейнеры, чтобы обеззараживать и уничтожать. Соответствующий документ находится на обсуждении в Правительстве перед внесением в Госдуму, хотя ранее Бурматов заявлял, что в Правительств не хотят заниматься этой темой.

Основанием для особой утилизации использованных масок служит то, что они могут быть инфицированы и представлять большую опасность. Однако более чем за год ни одна свалка так и не стала причиной распространения коронавируса. А количество заболевших не находится ни в какой зависимости от использования масок.