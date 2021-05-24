Алексей Орлов: Парки - в центре моего внимания

Глава уральской столицы Алексей Орлов в колонке для нового выпуска "Вечернего Екатеринбурга" рассказал о текущих работах в парках и о дальнейших планах.

"Екатеринбуржцы остро ценят свежий воздух, природу. Беречь ее – одна из давних традиций нашего города. Еще в 1722 году его основатель и первый руководитель Василий Татищев издал распоряжение, воспрещавшее рубить лес в радиусе 15 верст. А чуть позже Вильгельм де Геннин обязал каждого домохозяина высадить перед своим жилищем хотя бы одно дерево", – напомнил градоначальник.

Сегодня вокруг Екатеринбурга есть кольцо из 15 лесопарков общей площадью в 14,9 тысяч гектаров, подобного которому не имеет ни один другой город страны. Общий зеленый фонд города составляет 24 тысячи гектаров. Зеленых насаждений – примерно 3 тысячи гектаров, то есть по 20 квадратных метров на человека.

"За последние годы проделана огромная работа. Замечательным местом отдыха и прогулок, по-моему, стали берега Исети ниже улицы Малышева. Завершена реконструкция Зеленой рощи, близятся к финалу работы в парке за Дворцом молодежи. Достаточно ли этого? Конечно, нет. Предстоит еще работать и работать. Эта тема в центре моего внимания. Сейчас с коллегами решаем вопросы с реконструкцией Дендропарка на Первомайской, добиваемся, чтобы остался доступным парк УрГУПС", – отметил Алексей Орлов.

В мэрии также призывают принять участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства. Объекты для благоустройства горожане уже выбрали в январе нынешнего года – это общественная зона "Солнечная аллея" в микрорайоне Солнечном и парк "Преображенский" в Академическом. Сейчас же идет голосование по выбору концепций их развития.

"Солнечная аллея", по замыслу архитекторов, станет связующим звеном для стремительно растущего района. Безопасные, без доступа автомобилей, пешеходные маршруты свяжут кварталы Солнечного между собой, и до запланированного здесь спортивно-образовательного кластера будет удобно добираться из любой точки микрорайона.

А территория парка "Преображенский" станет своеобразным ядром Академического района и точкой притяжения всех екатеринбуржцев.

Чтобы проголосовать, надо лишь идентифицироваться на портале Госуслуг, а также быть старше 14 лет. Свой выбор жители Екатеринбурга могут сделать до 30 мая 2021 года.