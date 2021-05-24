РМК победила в двух номинациях конкурса "Меняющие мир"

24 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
() |

РМК победила в двух номинациях конкурса "Меняющие мир"

Русская медная компания (АО "РМК") стала обладателем двух наград конкурса Законодательного собрания, правительства и Общественной палаты Челябинской области "Меняющие мир". Среди 50 организаций жюри отметили РМК в номинации "Лучшие благотворительные проекты" за масштабную помощь Южному Уралу в борьбе с пандемией коронавируса. Компания одной из первых запустила проекты адресной поддержки населения и начала закупать медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для персонала больниц.

"На территориях нашего присутствия, в том числе - в Челябинской области, мы направили более 1,5 миллиардов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты, медицинской техники и карет скорой помощи. При этом несмотря на пандемию Русская медная компания не прекратила финансирование строительства и проектирования новых социальных объектов", - прокомментировала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО "РМК" Анна Шабарова.

(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

В номинации "Лучший работодатель" победителем признано предприятие Группы РМК, медеплавильный завод "Карабашмедь". Он отмечен за комплекс социальных программ и льгот для сотрудников в сфере санаторно-курортного оздоровления, создания условий для занятий спортом в заводском спорткомлексе "Металлург", обеспечения путевками в детский лагерь, поддержки ветеранов предприятия и тружеников тыла и др.

В 2021 году в конкурсе "Меняющие мир" участвовали 50 организаций, в том числе 22 крупных компании, 7 средних и 4 малых организации, а также 17 НКО.

(2021)|Фото: Пресс-служба РМК

Как отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, конкурс проводится уже 18 лет, за это время более 500 компаний стали его участниками и победителями в разных номинациях. Многие участвуют в конкурсе ежегодно.

"Это говорит о том, что для бизнес-сообщества желание изменить жизнь людей к лучшему не превратилось в разовую акцию, а стало нормой жизни. Сумма благотворительной помощи, оказанной южноуральцам за это время, исчисляется миллиардами рублей. Мы обратились к представителям бизнес-сообщества, присутствующим в зале, с просьбой подумать над тем, какие шаги могли бы предпринять депутаты Законодательного собрания, губернатор, правительство региона, чтобы активизировать благотворительную деятельность предприятий. Мы обязательно их обсудим и примем соответствующее решение", - сказал Владимир Мякуш.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

РМК победила в двух номинациях конкурса "Меняющие мир"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: РМК, Меняющие мир



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети