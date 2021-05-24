РМК победила в двух номинациях конкурса "Меняющие мир"

Русская медная компания (АО "РМК") стала обладателем двух наград конкурса Законодательного собрания, правительства и Общественной палаты Челябинской области "Меняющие мир". Среди 50 организаций жюри отметили РМК в номинации "Лучшие благотворительные проекты" за масштабную помощь Южному Уралу в борьбе с пандемией коронавируса. Компания одной из первых запустила проекты адресной поддержки населения и начала закупать медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для персонала больниц.



"На территориях нашего присутствия, в том числе - в Челябинской области, мы направили более 1,5 миллиардов рублей на приобретение средств индивидуальной защиты, медицинской техники и карет скорой помощи. При этом несмотря на пандемию Русская медная компания не прекратила финансирование строительства и проектирования новых социальных объектов", - прокомментировала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО "РМК" Анна Шабарова.

В номинации "Лучший работодатель" победителем признано предприятие Группы РМК, медеплавильный завод "Карабашмедь". Он отмечен за комплекс социальных программ и льгот для сотрудников в сфере санаторно-курортного оздоровления, создания условий для занятий спортом в заводском спорткомлексе "Металлург", обеспечения путевками в детский лагерь, поддержки ветеранов предприятия и тружеников тыла и др.



В 2021 году в конкурсе "Меняющие мир" участвовали 50 организаций, в том числе 22 крупных компании, 7 средних и 4 малых организации, а также 17 НКО.

Как отметил председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, конкурс проводится уже 18 лет, за это время более 500 компаний стали его участниками и победителями в разных номинациях. Многие участвуют в конкурсе ежегодно.

"Это говорит о том, что для бизнес-сообщества желание изменить жизнь людей к лучшему не превратилось в разовую акцию, а стало нормой жизни. Сумма благотворительной помощи, оказанной южноуральцам за это время, исчисляется миллиардами рублей. Мы обратились к представителям бизнес-сообщества, присутствующим в зале, с просьбой подумать над тем, какие шаги могли бы предпринять депутаты Законодательного собрания, губернатор, правительство региона, чтобы активизировать благотворительную деятельность предприятий. Мы обязательно их обсудим и примем соответствующее решение", - сказал Владимир Мякуш.