"Постоянное давление и стресс": Кейльман покидает пост директора ЦПКиО

Директор ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге Екатерина Кейльман объявила о своем уходе с должности с 1 июня. Об этом она рассказала в своем Instagram.

По ее словам, решение было принято еще в марте и причин для этого было много. Основной же стали "неуместные бюрократические интриги", когда Кейльман изначально предложили должность исполняющего директора, а потом предложили договор на месяц.

"После этого была череда встреч, где позиция города поменялась, меня долго уговаривали, предложили договор уже на три года, но знаете... бывает точка невозврата, после которой уже все потеряло смысл. Представьте себе, что вы видите цель и ведёте к ней свою команду, бизнес, сообщество. И вдруг вы осознаете, что в любой момент ваш трудовой договор будет дезавуирован. Что вы скажете своим соратникам? Ребята, наверху видней. Я живой человек и не могу работать с выбитой почвой из-под ног, бороться 24/7 непонятно с кем", - рассказывает Кейльман.

На данный момент директор парка не имеет планов на дальнейшую работу и намеревается несколько месяцев отдохнуть, посвятив время своим здоровью, счастью и ценностям. Кейльман выразила надежду на понимание со стороны коллег и посетителей парка, признательность команде: отдельно Екатерине Сибирцевой и Илье Маркову, а также предпринимателям, которые вложили в развитие парка порядка 200 млн руб.

"Благодаря частным инвестициям и изменилось общественное пространство, мне кажется, это уникальный кейс, который прекрасно показывает неравнодушие и самобытность жителей Екатеринбурга. Это была фантастическая эпоха моей жизни, которая принесла мне очень много. Очень много чудесного опыта и очень много слез, переживаний и страха. Причин для ухода много, личные, профессиональные, психологические. Постоянное давление и стресс. Я высказала свое мнение по кандидатуре директора, но оно не было рассмотрено и учтено, мне кажется, процесс выбора кандидата был неверным", - сообщила Кейльман.