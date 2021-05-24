WSJ: Ученые института вирусологии в Ухане тяжело болели до пандемии

Как минимум трое ученых Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года обратились в больницу с симптомами, характерными для заражения SARS-CoV-2, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США.

Косвенно это может служить аргументом в пользу искусственного происхождения коронавируса, подчеркивает издание.

При этом газета не утверждает, что сотрудники болели именно COVID-19. Однако отмечается, что данная информация может "добавить веса" к призывам о проведении масштабного расследования касательно истинного происхождения коронавируса, пишет Regnum.

Ранее в США заявили о существовании косвенных доказательств лабораторного происхождения COVID-19. Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки, комментируя утверждения республиканцев, заявила, что Соединенные Штаты настаивают на проведение расследования происхождения коронавирусной инфекции с участием Китая.